Большинство россиян не готовят финансовую подушку к старости

Большинство россиян не заботятся об обеспечении финансовой подушки к выходу на пенсию. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого НПФ Эволюция совместно с Финансовым университетом при правительстве, которые приводит РБК.

В общей сложности социологи опросили 2 тыс. человек в возрасте от 25 до 45 лет, из которых 1,5 тысячи живут в больших городах, а остальные 500 — жители посёлков. 99% опрошенных хотели бы на пенсии жить в достатке, но при этом 89% ответили отрицательно на вопрос «готовитесь ли вы с финансовой точки зрения, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию?»

43% респондентов заявили, что рассчитывают на пенсию от государства, а около 27% сообщили, что надеются лишь на собственные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

При этом люди с высшим образованием не уповают на государственную поддержку, а более половины участников опроса заявили, что на пенсии хотели бы получать денежную помощь от близких. Ещё 45% находятся в поиске возможностей для формирования дохода при помощи различных финансовых инструментов.