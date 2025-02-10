Большинство россиян не готовят финансовую подушку к старости
Опрос: 89% россиян не готовят финансовую подушку к выходу на пенсию
Большинство россиян не заботятся об обеспечении финансовой подушки к выходу на пенсию. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого НПФ Эволюция совместно с Финансовым университетом при правительстве, которые приводит РБК.
В общей сложности социологи опросили 2 тыс. человек в возрасте от 25 до 45 лет, из которых 1,5 тысячи живут в больших городах, а остальные 500 — жители посёлков. 99% опрошенных хотели бы на пенсии жить в достатке, но при этом 89% ответили отрицательно на вопрос «готовитесь ли вы с финансовой точки зрения, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию?»
43% респондентов заявили, что рассчитывают на пенсию от государства, а около 27% сообщили, что надеются лишь на собственные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).
При этом люди с высшим образованием не уповают на государственную поддержку, а более половины участников опроса заявили, что на пенсии хотели бы получать денежную помощь от близких. Ещё 45% находятся в поиске возможностей для формирования дохода при помощи различных финансовых инструментов.
Ранее Life.ru в своём материале рассказал, какие категории граждан имеют право на получение пенсии по выслуге лет. К примеру, в этот перечень входят государственные служащие, военнослужащие, а также сотрудники с вредными рабочими условиями.
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