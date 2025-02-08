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8 февраля, 06:47

Названы категории россиян, которые могут получить пенсию по выслуге лет

Эксперт Санина: Пенсию по выслуге лет получат госслужащие, военнослужащие, врачи

Пенсию за выслугу лет могут оформить определённые группы работников. В этот список входят госслужащие, военнослужащие и сотрудники с вредными условиями труда. Об этом RT рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Получить пенсию за выслугу лет могут не все, а только те, кто работает в определённых сферах. Это касается государственных служащих, космонавтов и лётчиков-испытателей, военных, пожарных, сотрудников МВД, ФСИН и Росгвардии», — заявила Санина.

Также пенсию за выслугу лет имеют право получать работники, трудящиеся в условиях вредного производства, а также те, кто долгое время работает под землёй. Среди претендентов на выплату и специалисты из сферы медицины, образования и искусства.

Чтобы получать такую пенсию госслужащим в 2025 году потребуется минимум 19,5 лет стажа, а врачам и учителям — от 25 до 30 лет работы. Военнослужащие, сотрудники МВД, пожарные, работники системы исполнения наказаний и члены Росгвардии могут выйти на пенсию досрочно — после 20 лет службы. Отличия также имеют правила выхода на пенсию для космонавтов и лётчиков-испытателей. Для мужчин установлен минимальный стаж 25 лет, а для женщин — 20 лет.

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Напомним, что в начале 2025 года в России страховые пенсии были проиндексированы на 9,5%. Кроме того, правительство также проведёт дополнительную индексацию военных пенсий на 4,4%. Стоит отметить, что работающим пенсионерам в 2025 году снова повысят пенсии.

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Life.ru

Наталья Афонина
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