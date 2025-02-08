Названы категории россиян, которые могут получить пенсию по выслуге лет

Пенсию за выслугу лет могут оформить определённые группы работников. В этот список входят госслужащие, военнослужащие и сотрудники с вредными условиями труда. Об этом RT рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Получить пенсию за выслугу лет могут не все, а только те, кто работает в определённых сферах. Это касается государственных служащих, космонавтов и лётчиков-испытателей, военных, пожарных, сотрудников МВД, ФСИН и Росгвардии», — заявила Санина.

Также пенсию за выслугу лет имеют право получать работники, трудящиеся в условиях вредного производства, а также те, кто долгое время работает под землёй. Среди претендентов на выплату и специалисты из сферы медицины, образования и искусства.