В России проиндексировали страховые пенсии на 9,5%

С 1 января 2025 года в России пересчитают страховые пенсии с учётом фактической инфляции в 9,5%. Разницу за январь пенсионеры получат в феврале. В результате суммарной индексации средний размер выплаты по старости составит около 24,9 тыс. рублей.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что с начала года пенсии уже были увеличены на 7,3% в соответствии с прогнозом инфляции. По указанию президента Владимира Путина была проведена доиндексация до уровня фактической инфляции.

Увеличенные выплаты получат все 39 миллионов пенсионеров в феврале, включая доплату за январь. Средства будут доставлены согласно обычному графику — с 3 по 25 число месяца.