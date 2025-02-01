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1 февраля, 05:29

В России проиндексировали страховые пенсии на 9,5%

С 1 января 2025 года в России пересчитают страховые пенсии с учётом фактической инфляции в 9,5%. Разницу за январь пенсионеры получат в феврале. В результате суммарной индексации средний размер выплаты по старости составит около 24,9 тыс. рублей.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что с начала года пенсии уже были увеличены на 7,3% в соответствии с прогнозом инфляции. По указанию президента Владимира Путина была проведена доиндексация до уровня фактической инфляции.

Увеличенные выплаты получат все 39 миллионов пенсионеров в феврале, включая доплату за январь. Средства будут доставлены согласно обычному графику — с 3 по 25 число месяца.

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Сейчас у пенсионеров появились новые возможности для получения доплат. Как можно повысить пенсию и что для этого нужно сделать — в материале Life.ru.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergei Gonin

Оксана Попова
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