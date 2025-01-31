Пенсионеры получат дополнительные выплаты. Кому они положены Сейчас у пенсионеров появились новые возможности для получения доплат. Как можно повысить пенсию и что для этого нужно сделать? 30 января, 21:20 Пенсионеры получат доплату. Обложка © ТАСС / Константин Сазончик

Стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января 2025 года установлена в размере, равном 145 рублям 69 копейкам, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8907 рублей 70 копеек.

С 1 января пенсии были проиндексированы на 7,3%. Индексация пенсии должна производиться в соответствии с уровнем инфляции. После произведённой индексации пенсий Росстат представил актуальные данные о фактическом уровне инфляции в 2024 году. И её размер составил 9,5% вместо 7,3%. В связи с этим по поручению президента правительством принято решение о дополнительной индексации пенсий. Общий размер индексации составит 9,5%. При этом пенсии повысят с 1 января 2025 года и в феврале произведут выплату недополученной пенсии.

— Индексация касается получателей страховых, социальных пенсий. Увеличение также коснётся военных пенсионеров. С этого года пенсии индексируются всем получателям страховой пенсии, в том числе работающим. Однако для работающих граждан не будут применяться коэффициенты индексации, применяемые до 1 января 2025 года. Дополнительно работающим гражданам увеличат пенсию с 1 августа за счёт страховых взносов, оплаченных работодателем за 2024 год. Максимальный размер увеличения пенсии с 1 августа составит три ИПК. При стоимости ИПК равной 145,69 рубля максимальный размер увеличения составляет 437,07 рубля, — рассказала юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко.

Она отметила также, что с начала года увеличен ожидаемый период выплаты накопительной пенсии до 270 месяцев. Увеличена и величина прожиточного минимума для пенсионера по РФ, которая составила 15 250 рублей. В связи с повышением этих параметров выросло число людей, которые могут получить накопительную пенсию в виде единовременной выплаты.

— Право на накопительную пенсию имеют застрахованные мужчины, достигшие возраста 60 лет, а также женщины, достигшие 55 лет. Правда, при соблюдении определённых условий. Получить единовременную выплату можно, если размер накопительной пенсии, рассчитанный на день её назначения, равен или составляет менее десяти процентов от величины прожиточного минимума пенсионера в целом по стране, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Чтобы определить размер накопительной пенсии, необходимо сумму накоплений разделить на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. Однако, если пенсионер обратится на выплатой позднее возникновения права на её получение, ожидаемый период выплаты будет уменьшен. Это в том случае, если после возникновения такого права прошло более 12 месяцев.

— Таким образом, сумма средств накопительной пенсии, которую можно получить в виде единовременной выплаты, в 2025 году составляет 411 750 рублей (411 750 000/270 = 1525, что составляет 10% от прожиточного минимума для пенсионера), — рассказала Екатерина Ноженко.

Юрист отметила, что также увеличить размер пенсионного обеспечения в будущем можно, заключив договор долгосрочных сбережений. В таком случае можно получать софинансирование от государства и размер средств, внесённых по такому договору, будет увеличен до двух раз. На размер увеличения влияет доход человека и размер внесённых средств.

При среднемесячном доходе физического лица до 80 тысяч рублей включительно размер дополнительного стимулирующего взноса по договору долгосрочных сбережений равен размеру уплаченных им сберегательных взносов по договору долгосрочных сбережений.

Если доход физического лица составляет от 80 тысяч рублей 01 копейки до 150 тысяч рублей включительно, размер дополнительного стимулирующего взноса по договору долгосрочных сбережений равен половине размера уплаченных физическим лицом сберегательных взносов по договору долгосрочных сбережений.

При среднемесячном доходе физического лица от 150 тысяч рублей 01 копейки размер дополнительного стимулирующего взноса по договору долгосрочных сбережений равен одной четверти размера уплаченных физическим лицом сберегательных взносов по договору долгосрочных сбережений.

Авторы Нина Важдаева