С 1 февраля вырастут зарплаты и пособия для работников. Кто получит больше и на сколько С 1 февраля вырастут выплаты работникам. Кому повысят зарплату и сделают доплаты? 29 января, 21:20 С 1 февраля вырастут зарплаты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

С 1 января увеличен минимальный размер оплаты труда. МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для других целей обязательного социального страхования. Об этом рассказала юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко.

— МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Поскольку выплата пособий производится за предыдущий месяц, то все предусмотренные выплаты и пособия с учётом увеличения прожиточного минимума и МРОТ выплачиваться будут в повышенном размере с 1 февраля, — добавила Екатерина Ноженко.

Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком рассчитываются исходя из заработка застрахованного человека за два года до наступления страхового случая. Однако размер пособий ограничивается минимальным и максимальным размерами.

— Одновременно с увеличением размера МРОТ увеличиваются минимальный и максимальный размер пособия для застрахованных людей. Минимальный и максимальный размер будет увеличен для пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребёнком. Увеличение коснётся тех работников, у которых страховой случай наступил в 2025 году. Если же пособие было назначено в 2024 году или ранее, его размер не изменится, — пояснила Екатерина Ноженко.

МРОТ в этом году вырос до суммы 22 440 рублей в месяц, в 2024 году его размер составлял 19 242 рубля. Минимальный средний дневной заработок для расчёта пособия в 2025 году (если страховой случай наступил с 1 января) равен 737,75 рубля.

— Максимальный средний дневной заработок для расчёта пособия в 2025 году равен 5673,97 рубля. Минимальный размер пособия по беременности и родам при обычной, неосложнённой беременности составит 103 285 рублей (737,75 рубля умножить на 140 дней). Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком составит 9227,24 рубля, а максимальный — 68 995,48 рубля, — добавила Екатерина Ноженко.

Если работник является пенсионером, то его ждёт дополнительная прибавка к выплатам с 1 февраля. С этого года страховые пенсии начали индексировать не только неработающим, но и работающим пенсионерам. Прибавка с 1 января составила 7,3%. Эта цифра была основана на предварительных расчётах уровня инфляции за 2024 год. В январе оказалось, что инфляция была выше. Соответственно, пенсионеры получат дополнительную индексацию. Проведут её с 1 февраля.

— Индексация пройдёт до уровня фактического роста цен, составившего 9,5%, согласно данным Росстата. Уже в феврале Социальный фонд России направит пенсионерам проиндексированные до этого показателя выплаты. Вместе с повышенной пенсией за февраль будет перечислена и доплата за январь. Её сделают с учётом доиндексации с 7,3 % до 9,5 %. Все выплаты сделают автоматически, обращаться в Социальный фонд не нужно, — пояснили в СФР.

Авторы Нина Важдаева