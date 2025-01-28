С 1 февраля повысят пенсии. Кто получит больше и на сколько Пенсионеров ждёт дополнительная индексация. Повысят также ряд социальных выплат. На сколько вырастут пенсии с 1 февраля и кто получит прибавку? 27 января, 21:20 С 1 февраля пенсионеры получат прибавку. Обложка © ТАСС / Алёна Бжахова

Правительство по поручению президента приняло решение о дополнительном увеличении страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров. Прибавку сделают до уровня фактической инфляции за 2024 год.

— Согласно постановлению правительства, с 1 января 2025 года будут увеличены дополнительно размер фиксированной выплаты к страховой пенсии и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента. Размер фиксированной выплаты с учётом изменений вырастет с 8728,73 рубля до 8907,70 рубля, а ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) с 142,76 рубля до 145,69 рубля. В феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь, — рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Также ежегодно с 1 февраля производится индексация выплат. С 1 февраля 2025 года, согласно постановлению правительства, будет произведена индексация социальных выплат на 9,5 %.

Оксана Красовская отметила, что действующим законодательством установлены определённым категориям граждан ежемесячные денежные выплаты и право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. В частности, к ним относятся: инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий (только из числа лиц определённых категорий, преимущественно военнослужащие); люди, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; инвалиды; дети-инвалиды; бывшие несовершеннолетние узники фашизма; люди, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также приравненные к ним категории граждан.

Эти категории льготников получат повышенные размеры выплат с 1 февраля 2025 года на 9,5%.

Юрист Елена Кузнецова отметила, что кроме тех льготников, которые получают ЕДВ и набор социальных услуг, повышение выплат коснётся и других категорий.

— В частности, это коснётся граждан, получающих выплаты в связи с производственной травмой; граждан, которые получают выплаты как Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, — добавила Елена Кузнецова.

Проиндексированы будут пособие по безработице (сейчас минимальный размер составляет 1611 рублей, а максимальный 13 739 рублей), а также выплаты, которые установлены Указом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми инвалидами и инвалидами с детства I группы».

— Ещё будет произведена индексация социального пособия на погребение, в настоящее время его размер составляет 8370,20 рубля, — добавила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева