Изменится порядок начисления и суммы пособий. Какие новшества ждут получателей Целый ряд новшеств ждёт получателей пособий. Изменения касаются как порядка оформления документов и назначения выплат, так и сумм материальной поддержки. Кто получит больше и на сколько? 26 января, 21:20 Семьи с детьми получат повышенные пособия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

С 1 января 2025 года, чтобы получить ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен быть не менее четырёх МРОТ (минимальный размер труда). Об этом сообщили в Социальном фонде России.

Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей. Следовательно, доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 89 760 рублей за 12 месяцев. Причём вне зависимости от формы занятости. Требования к минимальному доходу могут смягчить, если человек какое-то время не работал по уважительным причинам. Например, женщина была беременна, ухаживала за ребёнком или пожилым родственником.

Получать единое пособие на новорождённого ребёнка стало проще. Если семья уже получает выплаты на старших детей, то СФР назначит единое пособие на новорождённого проактивно. Сделают это без проведения комплексной оценки нуждаемости и в том же размере. Длительность выплаты будет такой же, как у уже назначенного пособия на других детей по последнему назначению. В последний месяц периода получения единого пособия на одного из детей можно подать заявление на переоформление единого пособия на всех детей сразу, — пояснили в СФР.

Следующее новшество — переназначение пособия, если место жительства ребёнка определено по суду. Если один из родителей уже получает выплаты на ребёнка, то повторно пособие не назначат. Но есть исключение. Если у второго родителя есть решение суда о том, что место жительства ребёнка определено с ним, то по заявлению СФР может прекратить выплату пособия бывшему супругу и назначить тому родителю, с кем ребёнок реально проживает.

В рамках Указа Президента РФ от 29.12.2024 № 1125 «О некоторых вопросах, связанных с установлением выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и другими нетрудоспособными гражданами» с 1 января 2025 года выплата в размере 10 000 рублей будет производиться не только родителям, но и другим неработающим лицам. Для этого потребуется подтвердить факт ухода. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Фото © ТАСС / Фёдор Савинцев

— Ранее если уход осуществляли не родители, а другие люди, то выплата назначалась в размере 1200 рублей. Сейчас она будет в размере 10 000 рублей. Размер ежемесячных выплат для людей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжёлыми климатическими условиями, увеличивается на соответствующий районный коэффициент, — прояснила Оксана Красовская.

Также размер ежемесячных выплат будет ежегодно пересматриваться 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Таким образом, с 1 февраля 2025 года размер выплаты будет проиндексирован на соответствующий процент индексации.

— С 1 февраля 2025 года будут проиндексированы различные виды выплат и пособий. В частности, ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг, ежемесячное пособие по уходу на ребёнка до полутора лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка, выплаты чернобыльцам, а также материнский капитал. Планируется повысить их на 9,5%, — пояснила Оксана Красовская.

Она отметила также, что на региональном уровне произошла индексация различных видов выплат. Так, в Тверской области на 7,4% проиндексирован целый ряд выплат. Среди них ЕДВ реабилитированным, ветеранам труда, труженикам тыла, детям войны; ЕДК стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан; часть ежемесячных пособий, выплаты приёмным семьям и региональный материнский капитал.

Юрист добавила, что в Ярославской области увеличены региональные пособия. Так, выросло пособие на детей из многодетных семей. На детей до трёх лет выплата увеличилась с 806 рублей до 847 рублей, от трёх до 18 лет — с 515 до 541 рубля. Выросло и пособие на детей из социально благополучных многодетных семей, в которых родилось одновременно двое и более детей либо которые воспитывают пять и более детей. Выплаты на детей до трёх лет увеличились с 1155 рублей до 1214 рублей, от трёх до 18 лет — с 806 до 847 рублей. Региональный материнский капитал повышен с 69 586 рублей до 73 135 рублей.

Авторы Нина Важдаева