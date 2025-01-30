В Госдуме рассказали об индексации выплат для военных пенсионеров в 2025 году
Депутат Швыткин: Военным пенсионерам дважды проиндексируют пенсии в 2025 году
Выплаты для военных пенсионеров в 2025 году проиндексируют дважды. Сначала размер пенсий увеличится на 9,5%. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
«Президент России дал соответствующее поручение: дополнительно проиндексировать пенсии военным пенсионерам с учётом фактического роста цен в 2024 году. Предполагается, что пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 9,5% с 1 января 2025 года», — отметил парламентарий.
В беседе с RT он добавил, что вторая индексация запланирована на 1 октября 2025 года. В этом случае выплаты будут увеличены ещё на 4,5%. Данные меры поддержки военных пенсионеров заложены в бюджете на 2025—2027 годы, заключил депутат ГД РФ.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил задним числом проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5%. Позже в Госдуме озвучили сроки выплаты проиндексированных пенсий. Также стало известно, что проект об индексации военных пенсий примут в ускоренном темпе.
Life.ru