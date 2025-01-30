В Госдуме рассказали об индексации выплат для военных пенсионеров в 2025 году

Выплаты для военных пенсионеров в 2025 году проиндексируют дважды. Сначала размер пенсий увеличится на 9,5%. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Президент России дал соответствующее поручение: дополнительно проиндексировать пенсии военным пенсионерам с учётом фактического роста цен в 2024 году. Предполагается, что пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 9,5% с 1 января 2025 года», — отметил парламентарий.