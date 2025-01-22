В Госдуме назвали сроки выплаты проиндексированных пенсий

В России пенсии после индексации на 9,5% будут выплачены гражданам в феврале этого года, также предстоит сделать доплату пенсионерам за январь. Об этом рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Правительство обязано принять решение по доиндексации пенсий до 1 февраля. Росстат установил уровень инфляции в размере 9,5 процента, а пенсии с 1 января проиндексированы только на 7,3. Значит, нужна индексация ещё в размере 2,2 процента», — пояснила она.