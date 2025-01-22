В Госдуме назвали сроки выплаты проиндексированных пенсий
Депутат Бессараб заявила об индексации пенсий в России на 9,5% с февраля
В России пенсии после индексации на 9,5% будут выплачены гражданам в феврале этого года, также предстоит сделать доплату пенсионерам за январь. Об этом рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«Правительство обязано принять решение по доиндексации пенсий до 1 февраля. Росстат установил уровень инфляции в размере 9,5 процента, а пенсии с 1 января проиндексированы только на 7,3. Значит, нужна индексация ещё в размере 2,2 процента», — пояснила она.
Парламентарий добавила, что индексация коснётся и других социальных выплат, которые просчитают по уровню фактической инфляции. А вот военные пенсии увеличат с октября 2025 года, продолжила Бессараб. Она объяснила это тем, что в 2024 году инфляция оценивалась в 4,5%, зато индексация была 5,1%.
Напомним, президент Владимир Путин во время своего совещания с членами правительства сообщил, что в России в январе текущего года на 9,5 процента проиндексируют страховые и военные пенсии, а также социальные выплаты и пособия. Он объяснил распоряжение тем, что инфляция оказалась выше ожидаемой. В Госдуме отметили, что дополнительная индексация пенсий, которая затронет около 40 миллионов россиян, не окажет шокового воздействия на федеральный бюджет России.