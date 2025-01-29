Проект об индексации военных пенсий россиян на 9,5% примут в ускоренном темпе

Комитет Госдумы по обороне поддержит подготовленный Правительством РФ законопроект о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам на уровень фактической инфляции и оперативно подготовит её для рассмотрения нижней палатой парламента. Об этом сообщил глава комитета Андрей Картаполов, уточнив, что речь идёт о 9,5%.

«В целях исполнения решения президента РФ по индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год (9,5%), правительством РФ (Минобороны России и Минфином России) подготовлен законопроект, который в ближайшее время будет внесён в ГД. Комитет Госдумы по обороне, безусловно, поддержит законопроект и оперативно подготовит его для рассмотрения на пленарном заседании ГД», — сказал журналистам Картаполов.