Проект об индексации военных пенсий россиян на 9,5% примут в ускоренном темпе
В Думе оперативно рассмотрят законопроект об индексации военных пенсий на 9,5%
Комитет Госдумы по обороне поддержит подготовленный Правительством РФ законопроект о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам на уровень фактической инфляции и оперативно подготовит её для рассмотрения нижней палатой парламента. Об этом сообщил глава комитета Андрей Картаполов, уточнив, что речь идёт о 9,5%.
«В целях исполнения решения президента РФ по индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год (9,5%), правительством РФ (Минобороны России и Минфином России) подготовлен законопроект, который в ближайшее время будет внесён в ГД. Комитет Госдумы по обороне, безусловно, поддержит законопроект и оперативно подготовит его для рассмотрения на пленарном заседании ГД», — сказал журналистам Картаполов.
Как пояснил парламентарий, данный законопроект предлагает установить с 1 января понижающий коэффициент для расчёта военных пенсий россиян на уровне 93,59 процента. Это позволит увеличить реальный размер выплаты на 9,5 процента по сравнению с январём 2024-го.
Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее объявил, что в России на 9,5% проиндексируют страховые и военные пенсии, а также социальные выплаты и пособия. Глава государства объяснил распоряжение тем, что инфляция оказалась выше ожидаемой. В Госдуме подсчитали, что дополнительная индексация пенсий затронет около 40 миллионов россиян.
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