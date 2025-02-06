Кабмин дополнительно проиндексирует военные пенсии на 4,4%

Правительство России завершило подготовку правовой базы для дополнительной индексации военных пенсий с 1 января текущего года, а также надбавок к уже направленным за первые два месяца средствам. Об этом во время заседания кабмина сообщил его председатель Михаил Мишустин.

«По поручению главы государства подготовлены соответствующие корректировки в закон о дополнительном увеличении военных пенсий ещё на 4,4%, причём с 1 января текущего года. К уже произведённым выплатам за первые два месяца будет сделана доплата», — рассказал он.