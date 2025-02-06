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Регион
6 февраля, 15:12

Кабмин дополнительно проиндексирует военные пенсии на 4,4%

Мишустин: Военные пенсии в РФ дополнительно проиндексируют на 4,4%

Правительство России завершило подготовку правовой базы для дополнительной индексации военных пенсий с 1 января текущего года, а также надбавок к уже направленным за первые два месяца средствам. Об этом во время заседания кабмина сообщил его председатель Михаил Мишустин.

«По поручению главы государства подготовлены соответствующие корректировки в закон о дополнительном увеличении военных пенсий ещё на 4,4%, причём с 1 января текущего года. К уже произведённым выплатам за первые два месяца будет сделана доплата», — рассказал он.

Мишустин также уточнил, что на дополнительную индексацию военных пенсий было заранее предусмотрено финансирование, согласованное с законом о ежегодном повышении выплат ветеранам боевых действий на 5,1%. Соответствующий документ президент РФ Владимир Путин подписал в октябре прошлого года.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил задним числом проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5%. Позже в Госдуме озвучили сроки выплаты проиндексированных пенсий. Также стало известно, что проект об индексации военных пенсий примут в ускоренном темпе.

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Shutterstock / FOTODOM / EvGavrilov

Мария Любицкая
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