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Регион
6 февраля, 12:58

Работающим пенсионерам вновь поднимут пенсии в 2025 году

Экономист Балынин: В августе работающим россиянам добавят к пенсии до 437 рублей

С 1 августа 2025 года пенсии работающих россиян возрастут с учётом пенсионных баллов, накопленных в минувшем году. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, максимальная сумма прибавки составит 437,07 рубля.

«В январе и феврале 2025 года по поручению президента проведённые индексации (на 7,3% с последующим ростом процента индексации до 9,5%) затронули не только неработающих пенсионеров, но и работающих», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Он отметил, что с 1 апреля планируется индексация социальных пенсий на 14,75%, по результатам которой их средний размер составит порядка 15,5 тысячи рублей. Также ожидается ещё одна индексация военных пенсий в октябре, добавил кандидат экономических наук.

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Ранее в Госдуме рассказали об индексации выплат для военных пенсионеров в 2025 году. Кроме того, в России проиндексировали страховые пенсии на 9,5%. Также Life.ru выяснил стоимость одного пенсионного балла в 2025 году.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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