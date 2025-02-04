Названа стоимость одного пенсионного балла в 2025 году
Сенатор Епифанова: В 2025 году один пенсионный балл стоит почти 60 тысяч рублей
Россиянам рассказали, сколько стоит один пенсионный балл в 2025 году. По словам сенатора Ольги Епифановой, его размер составляет 59 241,6 рубля.
«Стоимость балла рассчитывается так: минимальный размер оплаты труда (МРОТ) умножают на 12 месяцев и на 22%», — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».
В 2025 году МРОТ равен 22 440 рублям, а максимальный взнос составляет 473 932,8 рубля. Если внести эту сумму на лицевой счёт, то в Социальном фонде зачислят 7,808 пенсионного балла. При этом покупка баллов доступна лишь некоторым гражданам: неработающим или самозанятым, ИП, адвокатам, нотариусам, людям, работающим за границей, но желающим получать пенсию в РФ.
Ранее россиянам напомнили, что для назначения страховой пенсии в 2025 году надо иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Один пенсионный балл увеличивает размер пенсии на 142,76 рубля. В Госдуме рассматривается законопроект, чтобы дети могли передавать свои пенсионные баллы родителям. Однако передать можно будет не больше двух баллов за год.