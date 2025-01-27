Появилась простая формула для расчёта пенсии по баллам в 2025 году

В России сейчас существуют сложные формулы расчёта пенсионных выплат, однако с утверждением новой системы появится прозрачность в определении их размеров. Об этом пишет РБК, комментируя появление пенсионных баллов.

Страховая пенсия по старости (СП) состоит из двух главных частей, напоминает издание. Речь идёт об индивидуальном пенсионном коэффициенте (ИПК) и фиксированной выплате (ФВ). Также необходимо определить стоимость одного пенсионного коэффициента (СПК). Накопленные баллы помогут россиянам увеличить размер пенсии.

Так, РБК приводит пример. Если ФВ равняется 8907,70 рубля, а пенсионный коэффициент составляет 145,69 рубля, то формула расчёта пенсии будет выглядеть следующим образом: 50 x 145,69 + 8 907,70 = 16 192,2 рубля. В данном случае 50 — это сумма накопленных баллов. В публикации напоминается, что поздний выход на пенсию поощряется, то есть существуют повышающие коэффициенты.