Россиянам назвали условие для получения пенсии в 110 тысяч рублей

Чтобы получать пенсию в размере 110 тысяч рублей, которую многие россияне считают приемлемой для жизни, необходимо накопить 639 пенсионных баллов. Об этом рассказал депутат Мособлдумы и председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин в интервью «Газете.Ru».

По его словам, после выхода на пенсию люди стремятся поддерживать прежний уровень жизни и дохода. В 2024 году опрошенные граждане обозначили сумму в 110 тысяч рублей как желаемую для пенсионного обеспечения. Для того чтобы достичь такого размера страховой пенсии, необходимо на протяжении всей трудовой карьеры собрать 639 баллов. Однако это задача не из лёгких, так как за один год работы можно получить максимум 10 баллов при зарплате в 230 тысяч рублей, отметил Никитин.

Чтобы накопить 639 баллов, нужно получать такую зарплату на протяжении почти 64 лет.

Кроме того, Никитин высказал мнение, что в 2025 году минимальная пенсия должна составлять не менее 40% от средней заработной платы в регионе, что соответствует минимуму в 38 тысяч рублей. Также индексация пенсий должна проводиться ежегодно с учетом реального уровня инфляции.

Депутат добавил, что пенсионеры имеют такие же основные нужды, как и работающие граждане, поэтому необходимо установить единый средний прожиточный минимум для всех. В настоящее время он составляет 19 329 рублей для трудоспособных граждан и на 4 тысячи рублей меньше — 15 250 рублей — для пенсионеров, что Никитин считает несправедливым.