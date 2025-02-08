Февральская доплата и не только. Кому положена повышенная пенсия и как её получить В феврале часть пенсионеров получат доплату. При этом не все знают, что могут рассчитывать на повышенную пенсию. Кто получит больше и на сколько? 7 февраля, 21:15 Стало известно, кто получит прибавку к пенсии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Gyngazov

Есть несколько категорий пенсионеров, которые получают самые большие выплаты. Среди них жители Крайнего Севера, госслужащие, военные, космонавты и лётчики-испытатели. Пенсии у них часто бывают значительно больше 50 тыс. рублей, а могут и превышать 100 тыс.

Целый ряд пенсионных льгот получают и многодетные матери. Тем не менее в будущем их пенсия может стать ещё больше. Минтруд России разработал законопроект, по которому все периоды отпуска по уходу за ребёнком будут учитываться в страховом стаже гражданина. Планируется снять ограничение по учёту в страховом стаже периода ухода за ребёнком до полутора лет. В результате должна вырасти пенсия многодетных родителей.

Впрочем, в феврале получат доплату все пенсионеры, получающие страховую пенсию. Это связано с доиндексацией. С 1 января пенсию повысили на 7,3% — на величину предполагаемой инфляции за 2024 год. Инфляция оказалась выше, поэтому потребовалась доиндексация до 9,5%. Соответственно, в феврале придёт и повышенная пенсия за февраль, и доплата за январь.

В Социальном фонде России сообщили, что награждённые знаком «Житель осаждённого Сталинграда» имеют право на пенсию в повышенном размере и социальные доплаты к ней. Кроме основной пенсии — страховой по старости — обладателям знака положена государственная пенсия. Социальный фонд назначает её при наличии инвалидности. Пережившие осаду получают ещё и ежемесячную выплату. Делают её в соответствии с федеральным законом о ветеранах и дополнительном материальном обеспечении по указу президента.

— В целом средний доход жителей осаждённого Сталинграда к концу 2024 года составил 48 тыс. рублей. С января 2025 года страховые пенсии проиндексированы на 7,3%. Это увеличило выплаты награждённым до 51 тыс. рублей. В феврале ветеранам сделают дополнительную индексацию пенсии и повысят социальную ежемесячную выплату, — добавили в СФР.

Кроме того, Соцфонд начал направлять россиянам сведения об их пенсионных накоплениях в негосударственных пенсионных фондах. Делается это с июля прошлого года. СФР также рассылает работающим гражданам информацию о будущей страховой пенсии и сведения об их пенсионных накоплениях в Социальном фонде. Там есть данные о страховом стаже и количестве заработанных пенсионных коэффициентов. Становится понятен размер будущей пенсии.

— За счёт таких уведомлений клиенты НПФ могут отслеживать объём сформированных пенсионных накоплений. При необходимости можно принять решение о смене пенсионного страховщика. Стоит учесть, что проактивное уведомление впервые поступает клиенту НПФ по достижении 40 лет (для женщин) или 45 лет (для мужчин). В дальнейшем оно повторяется каждые три года. Получить информацию можно на портале «Госуслуги» или при личном обращении в клиентскую службу Социального фонда, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева