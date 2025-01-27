Жить, а не выживать: Как правильно копить на пенсию, чтобы не беспокоиться о старости

Средняя пенсия в России в 2024 году составила 20,8 тысячи рублей, а в феврале 2025-го она вырастет до около 25 тысяч. Несмотря на заметную индексацию, этой суммы всё ещё может оказаться недостаточно для комфортной жизни в старости. Экономист, финансовый эксперт, автор Telegram-канала PRO.деньги Анастасия Рюрик рассказала Life.ru, как подойти к пенсионному возрасту в финансовом «всеоружии».

В накоплениях на пенсию есть два главных правила: во-первых, нужно иметь своё жилье — полностью оплаченное, без кредитов. Во-вторых, откладывать нужно начинать как можно раньше, тогда средства будут работать на вас. В идеале: обеспечили себя первым жильём и начинаете копить Анастасия Рюрик Экономист, финансовый эксперт, автор Telegram-канала PRO.деньги

Рюрик не рекомендует вкладываться в физическое золото и серебро из-за высоких банковских комиссий. Такие инвестиции можно будет продать только с очень существенным убытком. Среди более удачных вариантов она назвала государственную программу долгосрочных сбережений, полисы страхования жизни, покупку инвестиционной недвижимости, фондовый рынок, валюту и паевые инвестиционные фонды.

Особое внимание эксперт уделила биржевым паевым инвестиционным фондам (БПИФ) широкого профиля и индивидуальным инвестиционным счетам третьего типа (ИИС-3). Эти долгосрочные инструменты позволяют инвестировать с низким риском, не облагаются НДФЛ и не требуют глубоких экономических знаний. В случае с БПИФ средства вкладываются на срок от трёх лет, а с ИИС-3 — от пяти. Кроме того, обладатели ИИС-3 могут рассчитывать на ежегодный налоговый вычет в размере до 60 тысяч рублей.

«База для вычета с внесённых на счёт денег ограничивается 400 тысячами рублей в год. Расчётная доходность составляет около 40% в год на 2025 год — это в два раза больше вкладов. Да, при понижении ставки некоторые инструменты дадут меньший доход, но за пятилетний период средняя доходность всё равно составит порядка 30%», — резюмировала эксперт.