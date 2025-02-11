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11 февраля, 12:30

Прибавка 25%: Экономист объяснил, как заработать на пенсию выше средней

Экономист Балынин: Чтобы получать пенсию выше средней, нужен стаж от 35 лет

Чтобы получать пенсию выше средней, россияне должны иметь трудовой стаж не менее 35 лет. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, при соблюдении условий граждане могут рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере около 31 тысячи рублей.

«При 35 годах страхового стажа — при актуальных расчётах по прогнозируемой на 2025 год средней зарплате страховая пенсия получится примерно 31 тысячу рублей. Это примерно на 25% выше текущей средней страховой пенсии», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.ru».

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Ранее Госдума приняла закон о дополнительной индексации военных пенсий в 2025 году. Кроме того, россиянам рассказали, как увеличить размер будущей пенсии до 80 тысяч. К слову, большинство россиян не готовят финансовую подушку к старости.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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