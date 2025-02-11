Прибавка 25%: Экономист объяснил, как заработать на пенсию выше средней

Чтобы получать пенсию выше средней, россияне должны иметь трудовой стаж не менее 35 лет. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, при соблюдении условий граждане могут рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере около 31 тысячи рублей.