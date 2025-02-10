Life.ru узнал лучший еврейский лайфхак для подготовки к безбедной старости
Эксперт Патешман советует вложиться в подземный паркинг для безбедной старости
Государственная пенсия — это, конечно, замечательно. Однако далеко не все довольны её размером. Такие люди находятся в поиске дополнительных источников дохода, однако обзавестись таковыми проще, чем кажется. В беседе с Life.ru эксперт по личным финансам Александр Патешман рассказал, куда и как следует вкладывать деньги, чтобы они вернулись к вам в большем объёме.
Сформировать себе дополнительную пенсию, дополнительные пенсионные начисления — не так уж и сложно в наше время. Одним из самых эффективных способов являются инвестиции в недвижимость, заявил Патешман. И самый простой вариант, даже в нынешнее время, — это подземный паркинг. Не путать с наземным паркингом, потому что подземные ценятся больше.
«Сейчас есть условия у застройщиков, которые предлагают паркинги в рассрочку на 2–3 года. Почему паркинг? Особенно если это человек средних лет, 40–45, у него есть 20 лет до пенсии. Даже в 50 лет остаётся 15 лет до пенсии. На паркинг вполне реально накопить за 3–4 года. Сдача паркинга в аренду уже сейчас в Подмосковье доходит до 15 тысяч рублей. Нужно уметь правильно выбрать. Если мы говорим про среднюю пенсию в районе 25 тысяч рублей, то плюс 15 тысяч с одного паркинга — это уже 40 тысяч», — пояснил эксперт.
Почему не квартиры? У кого есть деньги на квартиру, пусть покупают квартиру, там всё понятно. Но паркинги, как считает собеседник, будут расти в цене. Порог входа в паркинг небольшой, что позволяет уже сейчас начать формировать дополнительный доход. Мы не говорим про квартиру с ежемесячным взносом по 150 тысяч рублей. Можно найти паркинг за миллион рублей, имея первоначальный взнос, который можно потратить с кредитной карты и погасить, — 200 тысяч рублей. Остальные 800 тысяч рублей можно взять в рассрочку на три года.
Беспроцентная рассрочка — такие предложения есть. Каждый месяц придётся платить около 25 тысяч рублей (800 разделить на 36). За три года, пока будет строиться дом, вполне реально получить такую прибавку к пенсии, утверждает Патешман.
Если не хватает на паркинг, то можно подумать про кладовки. Кладовки в Подмосковье стоят от 300 тысяч рублей. Вопрос в том, как правильно выбрать. Не стоит выбирать паркинги, когда строят пятиэтажный дом с 200 машиноместами под землёй: скорее всего, они не будут пользоваться спросом. Но если изучить рынок и выбрать паркинг в доме на тысячу квартир с 150 местами — и вокруг не предполагается больших парковок, то, скорее всего, после заселения дома паркинг будет нарасхват.
Таким образом, за три года можно позволить себе паркинг, потом кладовку и так далее. Это вполне реально и непринуждённо позволит обеспечить себя дополнительной прибавкой к пенсии. Даже для людей, кому больше 50 лет, за десять лет можно сформировать подушку безопасности.
«Учитывая текущие ставки, то, что может позволить себе обычный средний класс, — это паркинг в рассрочку. Мы говорим только про рассрочку, никаких кредитов. Первоначальный взнос можно использовать с кредитной карты и погасить в грейс-период. По-прежнему есть длинные грейсы на 120 дней», — сказал специалист.
Для тех, у кого нет накоплений, первый год придётся отказаться от отпуска или заменить его. Но начинать делать прибавку к пенсии необходимо прямо сейчас, подчеркнул Патешман.
Кстати, большинство россиян и вовсе не заботятся о финансовой подушке к выходу на пенсию. Это может вылиться в неприятные последствия, если вовремя что-то не предпринять. Ранее экономист рассказал, как можно увеличить размер будущей пенсии до 80 тысяч рублей.
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