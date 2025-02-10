Life.ru узнал лучший еврейский лайфхак для подготовки к безбедной старости

Государственная пенсия — это, конечно, замечательно. Однако далеко не все довольны её размером. Такие люди находятся в поиске дополнительных источников дохода, однако обзавестись таковыми проще, чем кажется. В беседе с Life.ru эксперт по личным финансам Александр Патешман рассказал, куда и как следует вкладывать деньги, чтобы они вернулись к вам в большем объёме.

Сформировать себе дополнительную пенсию, дополнительные пенсионные начисления — не так уж и сложно в наше время. Одним из самых эффективных способов являются инвестиции в недвижимость, заявил Патешман. И самый простой вариант, даже в нынешнее время, — это подземный паркинг. Не путать с наземным паркингом, потому что подземные ценятся больше.

«Сейчас есть условия у застройщиков, которые предлагают паркинги в рассрочку на 2–3 года. Почему паркинг? Особенно если это человек средних лет, 40–45, у него есть 20 лет до пенсии. Даже в 50 лет остаётся 15 лет до пенсии. На паркинг вполне реально накопить за 3–4 года. Сдача паркинга в аренду уже сейчас в Подмосковье доходит до 15 тысяч рублей. Нужно уметь правильно выбрать. Если мы говорим про среднюю пенсию в районе 25 тысяч рублей, то плюс 15 тысяч с одного паркинга — это уже 40 тысяч», — пояснил эксперт.

Почему не квартиры? У кого есть деньги на квартиру, пусть покупают квартиру, там всё понятно. Но паркинги, как считает собеседник, будут расти в цене. Порог входа в паркинг небольшой, что позволяет уже сейчас начать формировать дополнительный доход. Мы не говорим про квартиру с ежемесячным взносом по 150 тысяч рублей. Можно найти паркинг за миллион рублей, имея первоначальный взнос, который можно потратить с кредитной карты и погасить, — 200 тысяч рублей. Остальные 800 тысяч рублей можно взять в рассрочку на три года.

Беспроцентная рассрочка — такие предложения есть. Каждый месяц придётся платить около 25 тысяч рублей (800 разделить на 36). За три года, пока будет строиться дом, вполне реально получить такую прибавку к пенсии, утверждает Патешман.

Если не хватает на паркинг, то можно подумать про кладовки. Кладовки в Подмосковье стоят от 300 тысяч рублей. Вопрос в том, как правильно выбрать. Не стоит выбирать паркинги, когда строят пятиэтажный дом с 200 машиноместами под землёй: скорее всего, они не будут пользоваться спросом. Но если изучить рынок и выбрать паркинг в доме на тысячу квартир с 150 местами — и вокруг не предполагается больших парковок, то, скорее всего, после заселения дома паркинг будет нарасхват. Александр Патешман Эксперт по личным финансам

Таким образом, за три года можно позволить себе паркинг, потом кладовку и так далее. Это вполне реально и непринуждённо позволит обеспечить себя дополнительной прибавкой к пенсии. Даже для людей, кому больше 50 лет, за десять лет можно сформировать подушку безопасности.

«Учитывая текущие ставки, то, что может позволить себе обычный средний класс, — это паркинг в рассрочку. Мы говорим только про рассрочку, никаких кредитов. Первоначальный взнос можно использовать с кредитной карты и погасить в грейс-период. По-прежнему есть длинные грейсы на 120 дней», — сказал специалист.