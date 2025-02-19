С 1 марта вырастут социальные выплаты. В чём особенность прибавки в 2025 году С 1 марта повысят пенсии, пособия, а также изменится порядок получения определённых льгот. Нововведения касаются определённых категорий получателей социальных выплат. В этом году ситуация с начислениями будет особенной. Кому и на сколько повысят выплаты? 18 февраля, 21:20 Социальные выплаты вырастут с 1 марта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDuets

С 1 марта вырастет пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за прекращения работы предприятия. Увеличится оно до размера регионального прожиточного минимума. Ранее сотрудницы в такой ситуации получали пособие в размере 920 рублей. Теперь выплаты станут больше. Соответствующий закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Также со следующего месяца вносятся изменения в правила признания человека инвалидом или ребёнком-инвалидом. С 1 марта изменится порядок прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ), вводится система целевых реабилитационных групп. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова.

Она отметила, что медико-социальная экспертиза будет направлена на реабилитацию пациентов. Кроме того, будут пересмотрены некоторые критерии для оформления инвалидности.

С 1 марта 2025 года военные пенсионеры получат увеличенные выплаты. В марте придут проиндексированные выплаты. При этом пенсионеры получат также доплаты за январь и февраль. Это связано с тем, что прибавку сделают задним числом с начала года. В прошлом октябре военные пенсии выросли на 5,1%, но общий размер инфляции составил 9,5%. Сейчас решено сделать дополнительную индексацию на 4,4%.

— Стоит отметить, что вырастут пенсии не только бывших военнослужащих, но и приравненных к ним категорий получателей. Это касается, в частности, пожарных, полицейских, судебных приставов, сотрудников Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний. Прибавка касается также жён военных, — пояснила Елена Кузнецова.

Юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко отметила, что сейчас федеральным законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» предусмотрено обеспечение застрахованных лиц пособием по временной нетрудоспособности. В документе перечислены случаи, когда можно получить пособие.

— Например, в случае утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы; необходимости осуществления ухода за больным членом семьи; карантина застрахованного лица, а также карантина ребёнка в возрасте до семи лет, посещающего дошкольную образовательную организацию, или другого члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным; осуществления протезирования по медицинским показаниям в стационарном специализированном учреждении; лечения в установленном порядке в санаторно-курортных организациях после оказания медицинской помощи в стационарных условиях, — рассказала Екатерина Ноженко.

Тем временем в Социальном фонде России напомнили, в каких случаях материнский капитал может получить отец ребёнка. Самый распространённый вариант — право на сертификат перешло папе от мамы. В такой ситуации не имеет значения, успела женщина оформить капитал или нет. Имеет значение в первую очередь само наличие у неё права на сертификат, которое переходит отцу. Второй вариант получения капитала папой — если он является единственным усыновителем ребёнка.

— На данный момент Социальный фонд оформляет материнский капитал семьям после рождения ребёнка автоматически. Для этого используются данные ЗАГС. Впрочем, в случае с предоставлением материнского капитала отцу право на него далеко не всегда зависит от факта рождения ребёнка. Соответственно, в основном работает заявительный порядок оформления, — пояснили в СФР.

Авторы Нина Важдаева