Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

С 1 марта вырастут социальные выплаты. В чём особенность прибавки в 2025 году

С 1 марта повысят пенсии, пособия, а также изменится порядок получения определённых льгот. Нововведения касаются определённых категорий получателей социальных выплат. В этом году ситуация с начислениями будет особенной. Кому и на сколько повысят выплаты?

18 февраля, 21:20
Социальные выплаты вырастут с 1 марта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDuets

Социальные выплаты вырастут с 1 марта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDuets

С 1 марта вырастет пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за прекращения работы предприятия. Увеличится оно до размера регионального прожиточного минимума. Ранее сотрудницы в такой ситуации получали пособие в размере 920 рублей. Теперь выплаты станут больше. Соответствующий закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Также со следующего месяца вносятся изменения в правила признания человека инвалидом или ребёнком-инвалидом. С 1 марта изменится порядок прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ), вводится система целевых реабилитационных групп. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова.

Она отметила, что медико-социальная экспертиза будет направлена на реабилитацию пациентов. Кроме того, будут пересмотрены некоторые критерии для оформления инвалидности.

С 1 марта 2025 года военные пенсионеры получат увеличенные выплаты. В марте придут проиндексированные выплаты. При этом пенсионеры получат также доплаты за январь и февраль. Это связано с тем, что прибавку сделают задним числом с начала года. В прошлом октябре военные пенсии выросли на 5,1%, но общий размер инфляции составил 9,5%. Сейчас решено сделать дополнительную индексацию на 4,4%.

— Стоит отметить, что вырастут пенсии не только бывших военнослужащих, но и приравненных к ним категорий получателей. Это касается, в частности, пожарных, полицейских, судебных приставов, сотрудников Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний. Прибавка касается также жён военных, пояснила Елена Кузнецова.

Юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко отметила, что сейчас федеральным законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» предусмотрено обеспечение застрахованных лиц пособием по временной нетрудоспособности. В документе перечислены случаи, когда можно получить пособие.

С 1 марта квартир на вторичном рынке станет больше. Как изменятся цены на недвижимость
С 1 марта квартир на вторичном рынке станет больше. Как изменятся цены на недвижимость

— Например, в случае утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы; необходимости осуществления ухода за больным членом семьи; карантина застрахованного лица, а также карантина ребёнка в возрасте до семи лет, посещающего дошкольную образовательную организацию, или другого члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным; осуществления протезирования по медицинским показаниям в стационарном специализированном учреждении; лечения в установленном порядке в санаторно-курортных организациях после оказания медицинской помощи в стационарных условиях, рассказала Екатерина Ноженко.

Тем временем в Социальном фонде России напомнили, в каких случаях материнский капитал может получить отец ребёнка. Самый распространённый вариант — право на сертификат перешло папе от мамы. В такой ситуации не имеет значения, успела женщина оформить капитал или нет. Имеет значение в первую очередь само наличие у неё права на сертификат, которое переходит отцу. Второй вариант получения капитала папой — если он является единственным усыновителем ребёнка.

— На данный момент Социальный фонд оформляет материнский капитал семьям после рождения ребёнка автоматически. Для этого используются данные ЗАГС. Впрочем, в случае с предоставлением материнского капитала отцу право на него далеко не всегда зависит от факта рождения ребёнка. Соответственно, в основном работает заявительный порядок оформления, пояснили в СФР.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!