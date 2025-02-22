Стало известно, сколько пенсионных баллов нужно накопить для пенсии больше 50 тысяч рублей

Для получения пенсии более 50 тысяч рублей россиянам необходимо накопить 300 пенсионных баллов. Важное условие озвучил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что размер страховой пенсии по старости зависит также от фиксированной выплаты, которая ежегодно индексируется государством.

Далее она складывается с произведением стоимости одного пенсионного балла на количество пенсионных баллов каждого конкретного человека, которое можно посмотреть на портале «Госуслуг». При этом стоимость одного пенсионного балла тоже индексируется. Собеседник «Газеты.ru» уточнил, что в 2025 году она составляет 145,69 рубля.

«Чем больше набрано пенсионных баллов, тем выше будет размер пенсии. При 300 пенсионных баллах размер страховой пенсии по старости составит 52614,7 рубля», — заключил кандидат экономических наук.