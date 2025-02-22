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22 февраля, 05:06

Россиянам раскрыли простые способы увеличить пенсию

Финансист Мельцов: Пенсионные накопления нужно планировать заранее

Для увеличения будущей пенсии надёжным способом является добровольное внесение средств в систему обязательного страхования. Об этом рассказал финансист Антон Мельцов.

«Стоит рассмотреть накопительное страхование жизни. Этот инструмент объединяет страховую защиту и формирование капитала: регулярные взносы обеспечивают гарантированные выплаты при достижении пенсионного возраста», — цитирует основателя «Страхового брокера Amsec24» РИА «ФедералПресс».

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Другой вариант — инвестиции в финансовые инструменты. Вложения в акции, облигации или ПИФы могут принести дополнительный доход, но требуют анализа и учёта рисков. Раннее начало инвестирования позволяет накопить больше благодаря росту активов и эффекту сложного процента.

Многие пенсионеры предпочитают продолжать работать, часто в удаленном формате, что позволяет не только увеличить доход, но и оставаться социально активными.

Работодатели также могут оказать поддержку, предлагая корпоративные пенсионные программы с софинансированием, увеличивающие будущие выплаты за счёт совместных взносов. Кроме того, действует государственная программа софинансирования пенсий с частичной компенсацией взносов государством.

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Мельцов подчеркнул, что важно планировать пенсионные накопления заблаговременного и отслеживать изменения в законодательстве, чтобы обеспечить достойный уровень дохода в будущем.

Ранее россиянам раскрыли четыре способа, как накопить на пенсию при серой зарплате. Среди них, в частности, вложение в золото и страхование.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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