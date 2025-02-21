Россиянам предложили четыре способа накопить на пенсию при серой зарплате
Депутат Никитин: С серой зарплатой можно накопить на пенсию с помощью вклада
Российские работники с серой зарплатой всё ещё могут обеспечить себе достойную старость. Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин раскрыл «Газете.Ru» четыре способа, как это сделать.
По его словам, первый вариант — это банковские вклады, позволяющие откладывать небольшие суммы ежемесячно и получать доход в виде процентов. Второй способ — хранение средств в золоте, которое является стабильным активом в периоды экономических трудностей. Третий вариант — добровольное пенсионное страхование, которое можно оформить в Социальном фонде России или у негосударственных страховщиков.
Четвёртый способ — программа долгосрочных сбережений с участием государства. Граждане вносят деньги, например, по 3 тысячи рублей в месяц, а через 15 лет получают либо крупную единовременную выплату, либо регулярные доплаты к пенсии.
Никитин подчеркнул, что даже частичный переход на официальную зарплату положительно влияет на трудовой стаж и пенсионные коэффициенты. Также он отметил важность борьбы с серыми выплатами, предложив привлекать работодателей к ответственности за подобные действия.
Ранее Life.ru писал, что с 2026 года в России пенсии по старости начнут назначать в беззаявительном порядке. Социальный фонд сам примет решение о выплатах и уведомит об этом их получателей за месяц до наступления нужного возраста
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