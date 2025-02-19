Россиянам рассказали о возможности получить более ₽400 тысяч из накопительной пенсии

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб рассказала, что накопительная часть пенсии положена женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет. Пенсионеры смогут единовременно получить порядка 411 тысяч рублей.

«Накопительную пенсию можно получить в формате ежемесячных выплат для женщин — с 55 лет, для мужчин — с 60. Ежемесячные выплаты доступны в случае, если накопленная сума выше 10% от прожиточного минимума пенсионера. Сейчас выплата доступна при сумме выше 1 520 рублей в месяц», — приводит слова парламентария «Лента.ру».

Если же накопительная пенсия меньше установленного порога, то выплату можно получить единовременно. Сумма будет порядка 411 тысяч рублей. Депутат советует внимательно прочитать условия договора перед тем, как получить выплату. Речь идёт о негосударственных пенсионных фондах, поэтому важно изучить условия и только потом написать заявление.