Назван способ разморозить накопительную пенсию в России

В России граждане смогут разморозить накопительную часть пенсии, переведя её в программу долгосрочных сбережений. Как это сделать, рассказала экономист РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Такая возможность есть у тех, кто работал в период с 2002 по 2013 годы и сумел собрать накопительную часть», — цитирует Подольскую РИА Новости.

Граждане смогут воспользоваться своими средствами через 15 лет после подписания соответствующего договора или при достижении пенсионного возраста: для женщин это 55 лет, для мужчин — 60 лет.

Экономист указала, что в ПДС накопительная часть пенсии будет «разморожена», и люди смогут считать её частью своих активов. Она подчеркнула, что операторами ПДС выступают негосударственные пенсионные фонды. Для перевода накоплений можно воспользоваться сайтами фондов, посетить отделения банков или использовать интернет-приложения, а также сайт «Госуслуги». Последний вариант требует наличия учётной записи, доступа к сайту НПФ и Госключа для электронной подписи документов.