Назван способ разморозить накопительную пенсию в России
Экономист Подольская: Накопительную пенсию можно разморозить переводом в ПДС
В России граждане смогут разморозить накопительную часть пенсии, переведя её в программу долгосрочных сбережений. Как это сделать, рассказала экономист РАНХиГС Татьяна Подольская.
«Такая возможность есть у тех, кто работал в период с 2002 по 2013 годы и сумел собрать накопительную часть», — цитирует Подольскую РИА Новости.
Граждане смогут воспользоваться своими средствами через 15 лет после подписания соответствующего договора или при достижении пенсионного возраста: для женщин это 55 лет, для мужчин — 60 лет.
Экономист указала, что в ПДС накопительная часть пенсии будет «разморожена», и люди смогут считать её частью своих активов. Она подчеркнула, что операторами ПДС выступают негосударственные пенсионные фонды. Для перевода накоплений можно воспользоваться сайтами фондов, посетить отделения банков или использовать интернет-приложения, а также сайт «Госуслуги». Последний вариант требует наличия учётной записи, доступа к сайту НПФ и Госключа для электронной подписи документов.
Ранее Life.ru сообщал, что в России пенсии с повышением на 9,5% начнут выплачивать в феврале. Будет также сделана доплата за январь. Индексация затронет и другие социальные выплаты, увеличенные по уровню текущей инфляции.
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