Минус 800 тысяч: Россиян предупредили о трёх ошибках, которые урежут пенсию
Экономист Балынин: Из-за неофициальной работы можно потерять почти 800 тысяч
До достижения общеустановленного пенсионного возраста россияне могут совершить три ошибки, которые негативно скажутся на размере будущих выплат. Первая из них — неофициальная работа, из-за которой выход на пенсию будет сдвинут на пять лет. За это время человек по расчётам 2025 года потеряет почти 800 тысяч рублей, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Неофициальная работа приводит не только к снижению объема сформированных пенсионных прав, но и может вообще лишить человека пенсии при достижении общеустановленного пенсионного возраста. Соответственно, выход на пенсию будет отложен на пять лет позже, и гражданин за эти пять лет потеряет не менее 796 704 рублей», – объяснил он в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, вторая ошибка заключается в отказе от формирования личных накоплений для обеспечения себя в старости. Эксперт призвал откладывать деньги с 18 лет. Наконец, третья ошибка возникает при неправильной оценке продолжительности жизни. Некоторым людям кажется, будто бы они не доживут до пенсии или проживут совсем недолго, однако в реальности продолжительность жизни в России растёт. Кандидат экономических наук рекомендовал учитывать 25-30-летний период использования самостоятельно накопленных средств.
Ранее экономист объяснила, кого из россиян коснётся новый порядок назначения пенсии, который вступит в силу в 2026 году. Кстати, россияне получили возможность выйти на пенсию через «Госуслуги». А некоторые граждане получат прибавку к пенсии уже в марте.
Life.ru