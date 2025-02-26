Минус 800 тысяч: Россиян предупредили о трёх ошибках, которые урежут пенсию

До достижения общеустановленного пенсионного возраста россияне могут совершить три ошибки, которые негативно скажутся на размере будущих выплат. Первая из них — неофициальная работа, из-за которой выход на пенсию будет сдвинут на пять лет. За это время человек по расчётам 2025 года потеряет почти 800 тысяч рублей, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Неофициальная работа приводит не только к снижению объема сформированных пенсионных прав, но и может вообще лишить человека пенсии при достижении общеустановленного пенсионного возраста. Соответственно, выход на пенсию будет отложен на пять лет позже, и гражданин за эти пять лет потеряет не менее 796 704 рублей», – объяснил он в беседе с «Газетой.ru».