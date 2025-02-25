Россияне получили возможность выйти на пенсию через «Госуслуги»

На портале государственных и муниципальных услуг («Госуслуги») запущен новый сервис «Жизненная ситуация» для выхода на пенсию. В сообщении аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко говорится, что в будущем планируется расширение его функционала.

«При достижении пенсионного возраста человеку приходится обращаться за получением целого ряда государственных услуг, социальных гарантий и льгот. Важно, чтобы люди получали все услуги и информацию о них комплексно и в одном месте», — приводятся слова Григоренко.

Именно с этой целью на «Госуслугах» и запустили сервис, работающий по принципу «жизненной ситуации». Он включает в себя ряд услуг, таких как назначение пенсии, получение выписки о состоянии индивидуального лицевого счета, доставка пенсии и социальных выплат, справка о размере пенсий и других выплат, получение выписки из трудовой книжки, запрос в архивы для получения справок, а также возможность отказаться от назначенной пенсии.

Благодаря сервису «Жизненная ситуация» сроки получения государственных услуг сокращаются в среднем в два раза — с 10 до 5 дней. Также значительно уменьшается количество необходимых документов: с 19 до 3, а количество визитов в ведомства — с 5 до 1.

Предполагается, что функционал сервиса ещё будет расширяться. Уже в конце года граждане, близкие к выходу на пенсию, будут получать уведомления с инструкциями. Электронное удостоверение пенсионера можно будет оформить в приложении.

Сервисы «Жизненные ситуации» представляют собой объединение услуг, необходимых людям и бизнесу в определённых условиях, предоставляя их в одном месте и в комплексном формате. На федеральном уровне эти сервисы начали внедряться в 2023 году, и на данный момент их уже запущено 34. В планах до конца 2025 года — запуск ещё 36 федеральных сервисов «жизненные ситуации». Их услугами воспользовались уже более 1,8 миллиона человек.