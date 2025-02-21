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21 февраля, 02:55

Россиянам рассказали об упрощении прикрепления к поликлинике с осени

Староверова: С осени прикрепиться к поликлинике можно будет через «Госуслуги»

Минздрав России разработал проект приказа, касающегося новых правил прикрепления к поликлинике. Эти изменения начнут действовать с 1 сентября 2025 года, сообщила Ольга Староверова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

«Проект приказа Минздрава, размещённый на портале проектов нормативных правовых актов, будет действовать с 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2031 года»,цитирует Староверову агентство «Прайм».

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Как сообщал Life.ru, граждане смогут подавать заявление как в бумажном виде при личном посещении поликлиники, так и в электронном формате через «Госуслуги». При подаче онлайн потребуется неквалифицированная электронная подпись. Для регистрации ребёнка понадобятся данные из свидетельства о рождении, номер полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Кроме того, граждане старше 14 лет должны будут указать информацию из паспорта.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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