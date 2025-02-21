Россиянам рассказали об упрощении прикрепления к поликлинике с осени

Как сообщал Life.ru, граждане смогут подавать заявление как в бумажном виде при личном посещении поликлиники, так и в электронном формате через «Госуслуги». При подаче онлайн потребуется неквалифицированная электронная подпись. Для регистрации ребёнка понадобятся данные из свидетельства о рождении, номер полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Кроме того, граждане старше 14 лет должны будут указать информацию из паспорта.