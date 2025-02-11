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Регион
11 февраля, 03:48

Россияне получили возможность «подвинуть» чужую машину через «Госуслуги»

На «Госуслугах» добавили функцию анонимных уведомлений для водителей

В обновлённой версии мобильного приложения «Госуслуги» стала доступна функция, позволяющая связаться с владельцем автомобиля. С её помощью можно попросить убрать машину, уведомить о включённых фарах, открытом окне или других проблемах.

Просто перейдите в раздел «Услуги», выберите «Транспорт Права» и нажмите «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства». Затем выберите подходящий вариант, введите госномер автомобиля — и владелец получит оповещение в личном кабинете «Госуслуг» с указанием геолокации.

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Ранее в МВД напомнили, что с предложением обновить аккаунт на портале «Госуслуги» звонят только мошенники. Набрать такой штат операторов, который был бы способен обзвонить свыше 100 миллионов пользователей сервиса, невозможно по техническим соображениям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KateV28

Артём Гапоненко
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