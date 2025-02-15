Минздрав предложил прикреплять россиян к поликлинике через «Госуслуги»
Минздрав России планирует внедрить возможность онлайн-прикрепления к поликлиникам через портал «Госуслуги» по всей стране. Соответствующий проект приказа разместили на сайте нормативных правовых актов.
В документе уточнили, что россияне смогут подавать заявление как при личном посещении поликлиники, так и через свой кабинет на портале «Госуслуги».
Заявление онлайн будут подтверждать неквалифицированной электронной подписью. Для регистрации ребёнка потребуются данные из свидетельства о рождении, номер полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Граждане старше 14 лет должны будут указать ещё и данные паспорта.
Ранее Госдума в первом чтении поддержала законопроект, направленный на сокращение числа обязательных экзаменов по окончании девятого класса. Эта инициатива призвана снизить нагрузку на подростков и улучшить систему оценок в учёбе.
Life.ru