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14 февраля, 23:05

Минздрав предложил прикреплять россиян к поликлинике через «Госуслуги»

Минздрав России планирует внедрить возможность онлайн-прикрепления к поликлиникам через портал «Госуслуги» по всей стране. Соответствующий проект приказа разместили на сайте нормативных правовых актов.

В документе уточнили, что россияне смогут подавать заявление как при личном посещении поликлиники, так и через свой кабинет на портале «Госуслуги».

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Заявление онлайн будут подтверждать неквалифицированной электронной подписью. Для регистрации ребёнка потребуются данные из свидетельства о рождении, номер полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Граждане старше 14 лет должны будут указать ещё и данные паспорта.

Ранее Госдума в первом чтении поддержала законопроект, направленный на сокращение числа обязательных экзаменов по окончании девятого класса. Эта инициатива призвана снизить нагрузку на подростков и улучшить систему оценок в учёбе.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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