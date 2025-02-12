Госдума разрешит школьникам сдавать меньше экзаменов

Государственная дума РФ одобрила в первом чтении законопроект о сокращении числа обязательных экзаменов после девятого класса школы. Мера призвана снять нагрузку с подростков и оптимизировать оценку знаний.

Ранее уже сообщалось, что в феврале 2025 года Госдума РФ в особом порядке рассмотрит новый закон об отмене экзаменов по дополнительным предметам при ОГЭ в пяти субъектах страны. При успешном эксперименте нововведение появится в остальных регионах.