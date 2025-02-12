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Регион
12 февраля, 12:57

Госдума разрешит школьникам сдавать меньше экзаменов

Госдума одобрила закон о сокращении обязательных экзаменов после 9 класса

Государственная дума РФ одобрила в первом чтении законопроект о сокращении числа обязательных экзаменов после девятого класса школы. Мера призвана снять нагрузку с подростков и оптимизировать оценку знаний.

Предлагается 4 обязательных экзамена заменить на 2.

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Ранее уже сообщалось, что в феврале 2025 года Госдума РФ в особом порядке рассмотрит новый закон об отмене экзаменов по дополнительным предметам при ОГЭ в пяти субъектах страны. При успешном эксперименте нововведение появится в остальных регионах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olga_Kuzmina

Николай Рюмин
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