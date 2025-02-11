Глава Рособрнадзора отреагировал на предложения по совершенствованию ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Музаев: Не все регионы имеют равные условия для реформы ЕГЭ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Hryshchyshen Serhii
Не все регионы России обладают одинаковыми условиями для внедрения изменений в правила проведения ЕГЭ. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пленарном заседании в Госдуме.
«Мы открыты к любым предложениям по улучшению ЕГЭ и стараемся реализовать их по мере возможности. Однако важно помнить, что условия в разных субъектах не равны. У нас единый экзамен, и его условия должны быть одинаковыми для всех», — подчеркнул глава ведомства.
Ранее в комитете Госдумы по труду и социальной политике намекнули на возможную отмену ЕГЭ. Взамен планируется внедрение нового формата оценки знаний, который объединит лучшие черты как российской, так и советской образовательных систем. Но в Рособрнадзоре пояснили, что о подобных изменениях сообщают за несколько лет и отменять ЕГЭ в ближайшие годы точно не будут.