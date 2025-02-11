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Регион
11 февраля, 13:57

Глава Рособрнадзора отреагировал на предложения по совершенствованию ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: Не все регионы имеют равные условия для реформы ЕГЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Hryshchyshen Serhii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Hryshchyshen Serhii

Не все регионы России обладают одинаковыми условиями для внедрения изменений в правила проведения ЕГЭ. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пленарном заседании в Госдуме.

«Мы открыты к любым предложениям по улучшению ЕГЭ и стараемся реализовать их по мере возможности. Однако важно помнить, что условия в разных субъектах не равны. У нас единый экзамен, и его условия должны быть одинаковыми для всех», — подчеркнул глава ведомства.

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Ранее в комитете Госдумы по труду и социальной политике намекнули на возможную отмену ЕГЭ. Взамен планируется внедрение нового формата оценки знаний, который объединит лучшие черты как российской, так и советской образовательных систем. Но в Рособрнадзоре пояснили, что о подобных изменениях сообщают за несколько лет и отменять ЕГЭ в ближайшие годы точно не будут.

Марина Фещенко
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