Глава Рособрнадзора отреагировал на предложения по совершенствованию ЕГЭ

Не все регионы России обладают одинаковыми условиями для внедрения изменений в правила проведения ЕГЭ. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пленарном заседании в Госдуме.

«Мы открыты к любым предложениям по улучшению ЕГЭ и стараемся реализовать их по мере возможности. Однако важно помнить, что условия в разных субъектах не равны. У нас единый экзамен, и его условия должны быть одинаковыми для всех», — подчеркнул глава ведомства.