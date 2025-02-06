«Как на платке в вузе»: Россиянам раскрыли, во сколько обойдётся подготовка к ЕГЭ у репетиторов

Родителям придётся отдать 160 тысяч рублей за год на подготовку школьника в России к ЕГЭ по одному предмету у репетитора. Об этом пишет kp.ru.

По данным издания, в подсчётах учитывались два занятия в неделю в течение всего 11-го класса. Это примерно 40 недель и 80 занятий, стоимость одного урока — две тысячи рублей. В таком случае стоимость подготовки к экзаменам по трём предметам обойдётся в 480 тысяч рублей.

«Примерно столько, к слову, стоит год обучения на платке в хорошем вузе. Если же заниматься усиленно два года (10-11 классы), то накапает 320 тысяч и 960 тысяч рублей соответственно», — указано в материале.

Авторы статьи дополнили, что при подготовке к экзаменам с пятого класса нужно отдать 1 миллион 120 тысяч рублей за один предмет, а за три — 3 миллиона 360 тысяч рублей.