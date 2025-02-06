«Как на платке в вузе»: Россиянам раскрыли, во сколько обойдётся подготовка к ЕГЭ у репетиторов
Kp.ru: Подготовка к ЕГЭ по трём предметам обойдётся в 480 тысяч рублей
Родителям придётся отдать 160 тысяч рублей за год на подготовку школьника в России к ЕГЭ по одному предмету у репетитора. Об этом пишет kp.ru.
По данным издания, в подсчётах учитывались два занятия в неделю в течение всего 11-го класса. Это примерно 40 недель и 80 занятий, стоимость одного урока — две тысячи рублей. В таком случае стоимость подготовки к экзаменам по трём предметам обойдётся в 480 тысяч рублей.
«Примерно столько, к слову, стоит год обучения на платке в хорошем вузе. Если же заниматься усиленно два года (10-11 классы), то накапает 320 тысяч и 960 тысяч рублей соответственно», — указано в материале.
Авторы статьи дополнили, что при подготовке к экзаменам с пятого класса нужно отдать 1 миллион 120 тысяч рублей за один предмет, а за три — 3 миллиона 360 тысяч рублей.
А ранее Life.ru писал, что цены на платное образование в РФ поднимутся на 10% в 2025 году. Основными причинами предстоящего подорожания являются ожидаемая инфляция по итогам 2024 года, превышающая 7%, а также запланированная индексация зарплат сотрудников вузов на 13,2% в 2025-м.
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