Репетиторство в России захотели заменить бесплатными услугами
Вице-премьер Чернышенко: Репетиторство в РФ могут заменить бесплатными услугами
На заседании Совета при президенте России вице-премьер Дмитрий Чернышенко поделился, что будущая стратегия развития образования в стране на период до 2036 года будет включать вопрос репетиторства. Его планируют заменить бесплатными услугами, которые помогут школьникам успешно сдать ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов.
«Мы планируем заменить (репетиторство, — Прим. Life.ru) бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, для того чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов», — цитирует вице-премьера ТАСС.
Чернышенко отметил, что родители вынуждены тратить деньги на платные услуги репетиторов, которые часто предоставляют сами учителя. Некоторые из педагогов полностью посвящают себя репетиторству и уходят со школы. Решение этого и других вопросов вице-премьер пообещал представить в марте.
Ранее Life.ru рассказал, что итоговое сочинение в этом году написали около 650 тысяч российских 11-классников. Оценивается экзамен по системе «зачёт» или «незачёт». Ученики, получившие «незачёт» или не появившиеся в основной срок по уважительной причине, имеют право его написать в резерв — 5 февраля и 9 апреля 2025 года.
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