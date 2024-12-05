Репетиторство в России захотели заменить бесплатными услугами

На заседании Совета при президенте России вице-премьер Дмитрий Чернышенко поделился, что будущая стратегия развития образования в стране на период до 2036 года будет включать вопрос репетиторства. Его планируют заменить бесплатными услугами, которые помогут школьникам успешно сдать ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов.

«Мы планируем заменить (репетиторство, — Прим. Life.ru) бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, для того чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Чернышенко отметил, что родители вынуждены тратить деньги на платные услуги репетиторов, которые часто предоставляют сами учителя. Некоторые из педагогов полностью посвящают себя репетиторству и уходят со школы. Решение этого и других вопросов вице-премьер пообещал представить в марте.