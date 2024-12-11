Россиян предупредили о повышении цен на платное образование в 2025 году

По прогнозам экспертов, в 2025 году стоимость платного обучения в российских вузах повысится примерно на 10%. Такой прогноз дал «Газете.ru» Игорь Балынин, кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ.

Основными причинами предстоящего роста цен являются ожидаемая инфляция по итогам 2024 года, превышающая 7%, а также запланированная индексация зарплат сотрудников вузов на 13,2% в 2025 году. По словам Балынина, именно на оплату труда преподавателей приходится значительная часть затрат образовательных учреждений.

Несмотря на рост стоимости обучения, российские студенты имеют возможность получить высшее образование за счёт бюджетных средств. В 2025 и 2026 учебных годах планируется выделить 592 017 бюджетных мест. Однако для тех, кто решит обучаться на платной основе, существует возможность воспользоваться образовательным кредитом.

«Ключевым преимуществом образовательного кредита является то, что государство субсидирует расходы по обслуживанию кредита», — отметил Балынин. Студенту достаточно платить только 3% годовых, в то время как фактическая ставка по кредиту составляет более 19%. Разница компенсируется за счёт средств федерального бюджета.

Срок такого кредита составляет период обучения плюс 15 лет и 9 месяцев. На протяжении всего этого периода действует льготная ставка. Кроме того, образовательный кредит можно взять не только на весь период обучения, но и на отдельные семестры или учебный год.

Следует отметить, что стоимость обучения в разных вузах существенно различается. В среднем по России на программах бакалавриата и специалитета очной формы она составляет около 200 882 рублей в год. Однако в ведущих вузах страны, таких как Московский физико-технический институт (МФТИ) и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), стоимость обучения значительно выше и может достигать 740 тысяч рублей в год.