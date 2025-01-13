Рособрнадзор поставил точку в спорах о будущем ЕГЭ

Речи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идёт, а изменения в этой сфере анонсируются за несколько лет, поэтому всем старшеклассникам Рособрнадзор рекомендует спокойно продолжать подготовку к экзаменам. Об этом сообщил в понедельник, 13 января, руководитель ведомства Анзор Музаев.

По его словам, всем учащимся старших классов стоит полагаться на официальную информацию, размещённую на ресурсах Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений.

«Все изменения в этой серьёзнейшей сфере анонсируются за несколько лет, чтобы выпускники могли заранее к ним приготовиться», — добавил Мурзаев.