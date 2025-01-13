Рособрнадзор поставил точку в спорах о будущем ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Музаев: Об отмене ЕГЭ в ближайшие годы речи не идёт
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Речи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идёт, а изменения в этой сфере анонсируются за несколько лет, поэтому всем старшеклассникам Рособрнадзор рекомендует спокойно продолжать подготовку к экзаменам. Об этом сообщил в понедельник, 13 января, руководитель ведомства Анзор Музаев.
По его словам, всем учащимся старших классов стоит полагаться на официальную информацию, размещённую на ресурсах Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений.
«Все изменения в этой серьёзнейшей сфере анонсируются за несколько лет, чтобы выпускники могли заранее к ним приготовиться», — добавил Мурзаев.
Ранее в комитете Госдумы по труду и социальной политике намекнули, что готовится отмена ЕГЭ. Взамен якобы планируется ввести новый формат оценки знаний, который объединит лучшие черты российского и советского образования. Ситуацию даже пришлось прокомментировать Кремлю.