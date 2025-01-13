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13 января, 09:47

В Кремле ответили на вопрос об отмене ЕГЭ

Песков: В Кремле не обсуждают отмену или перевод ЕГЭ в другой формат

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тема отмены или перевода единого госэкзамена (ЕГЭ) в другой формат в Кремле не обсуждается. В ходе брифинга он также переадресовал этот вопрос в правительство.

«Кремль не является участником этой дискуссии, эта тема не обсуждается в Кремле. Все-таки эту тему должны обсуждать в правительстве, прежде всего в Минобрнауки», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

До этого в комитете Госдумы по труду и социальной политике намекнули, что готовится отмена ЕГЭ. Взамен якобы планируется ввести новый формат оценки знаний, который объединит лучшие черты российского и советского образования.

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Ранее Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявления на участие в ЕГЭ-2025. Помимо нынешних одиннадцатиклассников, это касается также выпускников прошлых лет, иностранных учащихся и тех, кто сдает экзамены досрочно.

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TACC / Артем Геодакян

Наталья Демьянова
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