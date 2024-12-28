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28 декабря, 20:59

Минпросвещения РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы

Министерство просвещения России утвердило приказ, который определяет минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педагогические вузы на 2025/26 учебный год. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации 28 декабря.

Согласно новому приказу, минимальный порог по обществознанию и русскому языку составит 42 балла. Для информатики потребуется не меньше 44 баллов, а для литературы и географии — 40. Примерно тот же порог установлен для экзаменов по математике, химии, физике и биологии, где нужен балл не ниже 39. По истории будущим абитуриентам предстоит набрать хотя бы 35 баллов, а по иностранным языкам — 30.

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А ранее Минобрнауки РФ поддержало законопроект, который регулирует поступление выпускников российских колледжей в вузы. Согласно новым правилам, они могут поступить в университет без сдачи ЕГЭ только на схожую специальность.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA

Анатолий Цейко
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