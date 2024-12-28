Минпросвещения РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы

Министерство просвещения России утвердило приказ, который определяет минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педагогические вузы на 2025/26 учебный год. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации 28 декабря.

Согласно новому приказу, минимальный порог по обществознанию и русскому языку составит 42 балла. Для информатики потребуется не меньше 44 баллов, а для литературы и географии — 40. Примерно тот же порог установлен для экзаменов по математике, химии, физике и биологии, где нужен балл не ниже 39. По истории будущим абитуриентам предстоит набрать хотя бы 35 баллов, а по иностранным языкам — 30.