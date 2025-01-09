Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявления на участие в ЕГЭ-2025

В России школьники должны будут подать заявление о своём участии в Едином государственном экзамене 2025 года в срок до 1 февраля. Об этом предупредил Рособрнадзор, напомнив, что документ оформляет либо сам учащийся, либо один из его родителей или же опекун.

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявление об участии в ЕГЭ 2025 года необходимо подать до 1 февраля включительно», — говорится на сайте ведомства.

При этом выпускники оформляют заявление в ту школу, где числятся учащимися, а экстерны могут обратиться в любую школу, которая имеет необходимую государственную аккредитацию. В Рособрнадзоре напомнили, что предусмотрено три этапа ЕГЭ. Первый считается досрочным и состоится с 21 марта по 21 апреля. Второй — основной, он намечен на период с 23 мая по 23 июня. И, наконец, дополнительный назначен с 4 по 23 сентября.