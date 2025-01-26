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26 января, 11:46

ГД рассмотрит в феврале проект об упрощении ОГЭ в 5 субъектах РФ

В феврале 2025 года Госдума РФ в особом порядке рассмотрит новый закон об отмене экзаменов по дополнительным предметам при ОГЭ в пяти субъектах страны. Об этом сообщает председатель ГД Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

«Предлагается, в случае если выпускник планирует продолжить обучение в техникуме или колледже, отменить сдачу ГИА по двум дополнительным предметам, оставив только экзамены по русскому языку и математике», — заявил он.

Отмечается, что закон протестируют в Москве, Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии. При успехе инновацию распространят на всю Россию. Володин объяснил инициативу тем, что дети со средних классов начинают подготовку к экзаменам по конкретным предметам и это идёт в ущерб получению знаний по другим дисциплинам.

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Напомним, в Госдуму внесён законопроект от группы депутатов из разных фракций, который предполагает уменьшение числа обязательных экзаменов по основному государственному экзамену (ОГЭ) для девятиклассников до двух предметов — русского языка и математики. Сейчас школьники должны сдать ещё два предмета на выбор.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Николай Рюмин
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