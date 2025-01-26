ГД рассмотрит в феврале проект об упрощении ОГЭ в 5 субъектах РФ

В феврале 2025 года Госдума РФ в особом порядке рассмотрит новый закон об отмене экзаменов по дополнительным предметам при ОГЭ в пяти субъектах страны. Об этом сообщает председатель ГД Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

«Предлагается, в случае если выпускник планирует продолжить обучение в техникуме или колледже, отменить сдачу ГИА по двум дополнительным предметам, оставив только экзамены по русскому языку и математике», — заявил он.

Отмечается, что закон протестируют в Москве, Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии. При успехе инновацию распространят на всю Россию. Володин объяснил инициативу тем, что дети со средних классов начинают подготовку к экзаменам по конкретным предметам и это идёт в ущерб получению знаний по другим дисциплинам.