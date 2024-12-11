В России утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год

Рособрнадзор и Министерство просвещения России утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2025 год.

Ранее Путин поддержал идею о комплексном обучении по необязательным предметам ЕГЭ. Речь идёт о таких предметах, как литература, история и география. Глава государства отметил, что комплексное изучение позволит современным школьникам избежать ступора перед ответом на вопрос, куда, например, впадает Волга и что такое Кузбасс.