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Регион
11 декабря, 13:49

В России утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год

Рособрнадзор и Министерство просвещения России утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2025 год.

Досрочный период ЕГЭ будет проходить по следующему графику:

21 марта выпускники будут сдавать географию и литературу;

25 марта — русский язык;

28 марта — дата экзамена по математике (базовый и профильный уровни);

1 апреля — день сдачи биологи, иностранного языка (письменная часть) и физики;

4 апреля — иностранные языки (устная часть);

8 апреля школьники будут сдавать информатику и обществознание;

11 апреля — экзамены по истории и химии.

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Основной период ЕГЭ запланирован на следующие даты:

23 мая — тестирование по истории, литературе и химии;

27 мая — по графику математика (базовый и профильный уровни);

30 мая — русский язык;

2 июня — обществознание и физика;

5 июня — день сдачи биологии, географии и иностранного языка (письменная часть);

10 и 11 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика.

Пересдача экзаменов состоится 3 и 4 июля.

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Ранее Путин поддержал идею о комплексном обучении по необязательным предметам ЕГЭ. Речь идёт о таких предметах, как литература, история и география. Глава государства отметил, что комплексное изучение позволит современным школьникам избежать ступора перед ответом на вопрос, куда, например, впадает Волга и что такое Кузбасс.

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Kandinsky 3.1 / Life.ri

Марина Фещенко
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