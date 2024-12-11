В России утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год
Рособрнадзор и Министерство просвещения России утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2025 год.
Досрочный период ЕГЭ будет проходить по следующему графику:
• 21 марта выпускники будут сдавать географию и литературу;
• 25 марта — русский язык;
• 28 марта — дата экзамена по математике (базовый и профильный уровни);
• 1 апреля — день сдачи биологи, иностранного языка (письменная часть) и физики;
• 4 апреля — иностранные языки (устная часть);
• 8 апреля школьники будут сдавать информатику и обществознание;
• 11 апреля — экзамены по истории и химии.
Основной период ЕГЭ запланирован на следующие даты:
• 23 мая — тестирование по истории, литературе и химии;
• 27 мая — по графику математика (базовый и профильный уровни);
• 30 мая — русский язык;
• 2 июня — обществознание и физика;
• 5 июня — день сдачи биологии, географии и иностранного языка (письменная часть);
• 10 и 11 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика.
Пересдача экзаменов состоится 3 и 4 июля.
Ранее Путин поддержал идею о комплексном обучении по необязательным предметам ЕГЭ. Речь идёт о таких предметах, как литература, история и география. Глава государства отметил, что комплексное изучение позволит современным школьникам избежать ступора перед ответом на вопрос, куда, например, впадает Волга и что такое Кузбасс.
Kandinsky 3.1 / Life.ri