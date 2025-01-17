В Госдуму внесли важный законопроект, который касается ОГЭ в 2025 году

В Госдуму внесён законопроект от группы депутатов из разных фракций, который предполагает уменьшение числа обязательных экзаменов по основному государственному экзамену (ОГЭ) для девятиклассников до двух предметов — русского языка и математики. В настоящее время ученики обязаны сдавать ещё два экзамена по выбору.

Школьники, которые успешно сдадут два обязательных предмета, будут считаться прошедшими государственную итоговую аттестацию. Новый порядок планируется внедрить в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии уже в 2025 году.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «особое внимание следует уделить тем учащимся, которые после девятого класса планируют продолжить обучение в системе среднего профессионального образования». Поэтому предлагается оставить только те предметы, которые необходимы для успешного прохождения ГИА-9 и получения минимального количества баллов для аттестата и поступления в колледжи.