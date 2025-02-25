Треть россиян «проела» почти все свои сбережения

Большая часть россиян, 67%, потратили свои сбережения в 2024 году. Годом ранее этот показатель составил только 44%. А 34% опрошенных рассказали, что потратили свыше 90% от накоплений, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на опрос.

Главными причинами таких расходов стали неожиданные поездки и отпуска, на которые указали 43% респондентов. В условиях неопределенности и нестабильности многие решили не откладывать жизнь на потом, а наслаждаться ею в настоящем. Запланированные крупные покупки, такие как бытовая техника и автомобили, стали причиной расходов для 21% участников опроса, в то время как 19% потратили деньги на медицинские услуги и лечение.

Среди опрошенных 30% имеют сбережения в пределах от 100 тысяч до 1 миллиона рублей, а 43% респондентов располагают накоплениями, превышающими 1 миллион рублей. Однако 20% из группы сбережений свыше миллиона рублей планировали использовать свои средства для приобретения жилья, но изменили свои планы из-за сокращения льготных ипотечных программ.

В исследовании принимали участие три тысячи граждан Российской Федерации из разных возрастных групп.