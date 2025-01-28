Россияне смогут забрать 412 тысяч рублей пенсионных накоплений в 2025 году

В 2025 году у граждан России появится возможность единовременно получить все свои пенсионные накопления, если их сумма не превышает 412 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо будет подать заявление. Если накопленная сумма превышает 412 тысяч рублей, деньги будут выплачиваться ежемесячно. Точные суммы высчитываются с учётом накоплений и срока выплат.

Гаврилов уточнил, что в этом году ожидаемый срок выплат накопительной пенсии составляет 270 месяцев, или 22,5 года. Это значение используется для вычисления месячных выплат.

«К примеру, если накоплено 500 тысяч рублей, ежемесячный платёж составит около 1852 рублей в дополнение к основной пенсии», — цитирует депутата РИА «Новости».