Экономист объяснила, кого из россиян коснётся новый порядок назначения пенсии в 2026 году
Экономист Солодовникова напомнила о новых правилах назначения пенсии с 2026 года
С 2026 года в России вступит в силу новый порядок назначения пенсий по старости, в рамках которого эта процедура будет происходить автоматически без подачи заявления. Эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова в беседе с агентством «Прайм» напомнила, что подобные изменения стали возможными благодаря инициативам в области реформирования пенсионной системы.
Сейчас для получения положенных выплат россияне должны подать соответствующее заявление. Его можно оформить через портал «Госуслуг», в МФЦ или непосредственно в Социальном фонде за месяц до наступления пенсионного возраста. После подачи документа на его рассмотрение уходит до десяти рабочих дней, а иногда для окончательного решения требуются дополнительные справки, например, о трудовом стаже или уровне дохода.
С 2026 года будет применяться упрощённая система, которая исключает необходимость подачи заявления. Первой её протестируют 59-летние женщины и 64-летние мужчины при условии, что они имеют не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
А ранее стало известно о приятном бонусе для россиян, которые отметили в феврале 80-летний юбилей. Они смогут рассчитывать на увеличенные пенсии уже в следующем месяце.
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