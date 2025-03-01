Не женская работа: Депутат рассказала, почему прекрасный пол берут на мужские вакансии

Количество запрещённых для женщин профессий сократилось с 400 до 100. Сейчас на мужских работах 23% сотрудников — женщины. Зачем представительницам женской половины населения понадобились профессии мужчин рассказала РИА «ФедералПресс» председатель Тюменской городской думы, региональный координатор «Женского движения «Единой России» Светлана Иванова.

«Женщины стали чаще выбирать мужские профессии, так как труд все больше сопровождается современными технологиями, которые облегчают выполнение задач разной сложности и делают многие специальности доступнее для представительниц слабого пола человечества. Хотя женщин сложно назвать слабым полом. Плюс к этому всё больше поддерживается равноправие полов, гендерные стереотипы уходят на второй план», — сообщила она.

По словам специалиста, работодателей заставляет нанимать на мужскую работу женщин дефицит кадров. Женский взгляд на вещи может внести свежие идеи и новые подходы в различные аспекты работы. Современные представительницы прекрасного пола стремятся иметь возможность заниматься любой деятельностью, что способствует общему развитию общества, при этом не мешая им выполнять роли жены и матери при правильном балансе.