Названы сферы, где работают самые перспективные женихи
Опрос: Россиянки считают работников IT и телекома самыми перспективными женихами
Согласно опросу, проведённому сервисом «Работа.ру», россиянки считают работников IT и телекома самыми перспективными женихами — за них проголосовали 60% участниц. Результаты исследования были опубликованы RT.
На втором месте находятся специалисты нефтегазовой отрасли с 57%. Третью строчку занимают финансисты и банкиры (37%). Замыкают пятерку лидеров строители (29%) и работники сферы недвижимости (25%).
Также 21% опрошенных женщин выбрали юристов как привлекательный вариант. Медицинские работники и ветеринары были признаны перспективными для 18% респонденток. Спортсмены (10%) и представители ритейла и торговли (9%) завершают десятку. По 8% голосов набрали работники производства и агропрома, а также деятели культуры и искусства. Наименьшее количество голосов получили специалисты транспортной и логистической отраслей.
Ранее Life.ru писал, что высокие зарплаты курьеров вызвали критику. Представитель крупного сервиса по подбору персонала возмутился, что они не могут получать больше, чем токари или учителя. Он считает, что надо упразднить систему самозанятости, которая из-за налоговой выгоды позволяет работодателям поднимать зарплаты в сферах услуг выше рыночных.
Kandinsky 3.1 / Life.ru