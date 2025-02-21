Названы сферы, где работают самые перспективные женихи

Согласно опросу, проведённому сервисом «Работа.ру», россиянки считают работников IT и телекома самыми перспективными женихами — за них проголосовали 60% участниц. Результаты исследования были опубликованы RT.

На втором месте находятся специалисты нефтегазовой отрасли с 57%. Третью строчку занимают финансисты и банкиры (37%). Замыкают пятерку лидеров строители (29%) и работники сферы недвижимости (25%).

Также 21% опрошенных женщин выбрали юристов как привлекательный вариант. Медицинские работники и ветеринары были признаны перспективными для 18% респонденток. Спортсмены (10%) и представители ритейла и торговли (9%) завершают десятку. По 8% голосов набрали работники производства и агропрома, а также деятели культуры и искусства. Наименьшее количество голосов получили специалисты транспортной и логистической отраслей.