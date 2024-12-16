В России возмутились необоснованно высокими доходами курьеров
Глава SuperJob Захаров: Не могут курьеры получать в пять раз больше учителей
Рынок труда в России крайне разбалансирован и страдает от нехватки квалифицированных специалистов, так как сфера услуг растёт с опережением, заманивая всё больше людей. Об этом рассказал глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров в интервью «Коммерсанту».
«Не может в нормально сбалансированной экономике курьер получать больше, чем начинающий токарь… А у нас может. Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов… А у нас может», — сказал Захаров.
Он пояснил, что дефицит рабочей силы в стране подталкивает к роботизации, а чтобы организовать этот процесс, нужны высококвалифицированные кадры. Обучать их крайне сложно, так как в школах не хватает минимум 500 тысяч преподавателей. Захаров призвал упразднить систему самозанятости, так как налоговые выгоды при найме таких работников «позволяют работодателям в сфере услуг сильно конкурировать по зарплатам с реальным сектором», причем речь идет о «преференциях, которые IT-отрасли и не снились».
Недавно в России курьеры стали получать больше, чем врачи, журналисты или IT-специалисты. Их медианный доход за первые 11 месяцев года увеличился на 15% — до 115,6 тысячи рублей в месяц. В ноябре доставщики получали больше IТ-специалистов (например, зарплата BI-аналитиков и аналитиков данных составила 114,2 тысячи рублей), а также врачей (88,4 тысячи) и учителей (47 тысяч).
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