В России возмутились необоснованно высокими доходами курьеров

Рынок труда в России крайне разбалансирован и страдает от нехватки квалифицированных специалистов, так как сфера услуг растёт с опережением, заманивая всё больше людей. Об этом рассказал глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров в интервью «Коммерсанту».

«Не может в нормально сбалансированной экономике курьер получать больше, чем начинающий токарь… А у нас может. Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов… А у нас может», — сказал Захаров.

Он пояснил, что дефицит рабочей силы в стране подталкивает к роботизации, а чтобы организовать этот процесс, нужны высококвалифицированные кадры. Обучать их крайне сложно, так как в школах не хватает минимум 500 тысяч преподавателей. Захаров призвал упразднить систему самозанятости, так как налоговые выгоды при найме таких работников «позволяют работодателям в сфере услуг сильно конкурировать по зарплатам с реальным сектором», причем речь идет о «преференциях, которые IT-отрасли и не снились».