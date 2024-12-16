Минтруд раскрыл самые высокие зарплаты среди мигрантов в РФ

В 2025 году на привлечение в Россию квалифицированный иностранных специалистов выделено почти 235 тысяч квот. Большая часть из них отойдёт Амурской области, где активно развивается китайский бизнес (27,1 тысячи), а также Московской (23 тысяч) и Ленинградской областям (22,3 тысячи), и Татарстану (9,3 тысячи). В резерве остаётся 78 тысяч позиций. Данная информация следует из приказа Минтруда.

Как передаёт РБК, количество выделенных квот в грядущем году возросло в 1,5 раза по сравнению с 2024-м, когда на привлечение иностранных специалистов было выделено всего лишь 155,9 тысячи квот. Примечательно, что в 2025-м наиболее высокая предполагаемая заработная плата для иностранцев должна составить 380 тысяч рублей в месяц.

Отмечено, что количество предложений с зарплатой на уровне 100 тысяч рублей насчитывается не более сотни. Примерно половина позиций предполагает ежемесячную оплату ниже 60 тысяч рублей. Также на рынке немало предложений с зарплатами на уровне 20-25 тысяч рублей.

Из материала следует, что самой высокооплачиваемой позицией на 2025 год с зарплатой 380 тысяч рублей в месяц среди всех предложенных заявок стала должность председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты. Её с 2016 года занимает Маттиас Шепп. На втором месте — квота на трёх менеджеров в компании «Удмуртнефть» имени В.И. Кудинова с ежемесячной зарплатой 275 тысяч рублей. Замыкает тройку спортсмен-инструктор баскетбольного клуба «Барнаул» с зарплатой 250 тысяч рублей, где хотят подыскать сразу двух сотрудников. Следом идут крайне специфичные профессии — брынзодел и бланшировщик с оплатой 230 тысяч в месяц.