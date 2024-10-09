Не Москва и Санкт-Петербург: Назван регион с самыми высокими зарплатами для врачей
Исследование: Врачи на Сахалине оказались самыми высокооплачиваемыми в России
Больше всего в России платят врачам в Сахалинской области. Медикам там готовы предложить более 150 тысяч рублей в месяц, показало исследование.
«На одну вакансию для них по РФ в целом приходится 1,5 активных резюме, в Сахалинской области этот показатель чуть выше — два резюме на вакансию. Конкуренция за рабочие места среди врачей здесь фактически отсутствует», — пишет РИА «ФедералПресс», ссылаясь на результаты исследования.
Также отмечается, что медианная зарплата врачей в РФ за третий квартал 2024 года составила 93,8 тысячи рублей. Сахалин же готов платить медикам 151,9 тысячи рублей. Кроме того, высокую оплату труда предлагают врачам в Чеченской Республике (150 тысяч рублей), Республике Саха (135,1 тысячи), Ямало-Ненецком АО (129,8 тысячи) и Москве (129,6 тысячи).
При этом столица занимает первое место по числу открытых вакансий для врачей (15,5% всех предложений). Значительный спрос наблюдается также в Санкт-Петербурге (7,8%), Московской области (6,8%) и Краснодарском крае (4,7%). На Сахалине же этот показатель составляет всего 0,2% от общероссийского числа.
Ранее Life.ru писал, что в 2025 году в России хотят повысить на 13,2% зарплаты врачей, учителей и учёных. При этом в сторону увеличения будет пересмотрена оплата труда и других сотрудников госучреждений, им увеличат выплаты на 4,5% в следующем году. Индексация зарплат предусмотрена также в 2026 и 2027 годах.
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