Не Москва и Санкт-Петербург: Назван регион с самыми высокими зарплатами для врачей

Больше всего в России платят врачам в Сахалинской области. Медикам там готовы предложить более 150 тысяч рублей в месяц, показало исследование.

«На одну вакансию для них по РФ в целом приходится 1,5 активных резюме, в Сахалинской области этот показатель чуть выше — два резюме на вакансию. Конкуренция за рабочие места среди врачей здесь фактически отсутствует», — пишет РИА «ФедералПресс», ссылаясь на результаты исследования.

Также отмечается, что медианная зарплата врачей в РФ за третий квартал 2024 года составила 93,8 тысячи рублей. Сахалин же готов платить медикам 151,9 тысячи рублей. Кроме того, высокую оплату труда предлагают врачам в Чеченской Республике (150 тысяч рублей), Республике Саха (135,1 тысячи), Ямало-Ненецком АО (129,8 тысячи) и Москве (129,6 тысячи).

При этом столица занимает первое место по числу открытых вакансий для врачей (15,5% всех предложений). Значительный спрос наблюдается также в Санкт-Петербурге (7,8%), Московской области (6,8%) и Краснодарском крае (4,7%). На Сахалине же этот показатель составляет всего 0,2% от общероссийского числа.